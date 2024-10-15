Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 жовтня 2024 року.
Італія - Ізраїль, Getty Images
15 жовтня 2024, 08:20
Збірна Італії у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй впевнено обіграла Ізраїль (4:1).
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму зусиллями Ретегі, який реалізував пенальті. Потім на старті другого тайму італійці подвоїли перевагу завдяки голу Ді Лоренцо.
У середині тайму команди обмінялися голами – на гол Абу Фані у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Фраттезі.
За сім хвилин остаточний рахунок на табло встановив Ді Лоренцо, який оформив дубль.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Італія — Ізраїль в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:
Італія — Ізраїль 4:1
Голи: Ретегі, 41 (пен.), Ді Лоренцо 54, 79, Фраттезі, 72 — Абу Фані, 66.
Італія: Вікаріо, Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Камбіазо, Тоналі, Фаджолі (С. Річчі, 46), Фраттезі (Буонджорно, 87), Дімарко (Удоджі, 74), Распадорі (Мальдіні, 74), Ретегі (Лукка, 84).
Ізраїль: Глазер, Файнгольд, Нахміас, Бальтакса, Абада (Барібо, 75), Каніковскі (Джабер, 46), Абу Фані, Дор Перец (Сафурі, 81), Хазіза (Гроппер, 64), Глух, Мадмон (Халайлі, 64).
Попередження: Камбіазо.