Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 жовтня 2024 року.
Бельгія — Франція, Getty Images
15 жовтня 2024, 07:20
Збірна Франції у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй у гостях обіграла Бельгію (2:1).
Рахунок у матчі було відкрито на 35 хвилині зусиллями Рандаля Коло Муані, який реалізував пенальті. Проте ще до перерви бельгійці відігралися завдяки голу у виконанні Лої Опенди.
Проте в другому таймі команда Дідьє Дешама змогла вийти вперед і здобути перемогу, а автором переможного голу став той самий Коло Муані, який оформив дубль.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бельгія — Франція в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:
Бельгія — Франція 1:2
Голи: Опенда, 45+3 — Коло Муані, 35 (з пенальті), 62.
Бельгія: Кастеелс — Дебаст, Фаес, Теат, Кастань (де Куйпер, 67) — Мангаля (Вранкс, 67) — Доку, де Кетеларе (Лукебакьо, 81), Тілеманс (Енгельс, 81), Троссар — Опенда.
Франція: Меньян — Кунде, Конате, Саліба, Дінь — Коне, Чуамені, Гендузі (Камавінга, 74) — Дембеле (Фофана, 80), Коло Муані (Тюрам, 90+3), Барколя (Нкунку, 74).
Попередження: Мангаля, Фаес, де Кетеларе — Дінь, Саліба, Чуамені, Конате, Меньян.
Вилучення: Чуамені, 76.