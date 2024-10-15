Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 жовтня 2024 року.

Збірна Франції у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй у гостях обіграла Бельгію (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 35 хвилині зусиллями Рандаля Коло Муані, який реалізував пенальті. Проте ще до перерви бельгійці відігралися завдяки голу у виконанні Лої Опенди.

Проте в другому таймі команда Дідьє Дешама змогла вийти вперед і здобути перемогу, а автором переможного голу став той самий Коло Муані, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бельгія — Франція в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:

Бельгія — Франція 1:2

Голи: Опенда, 45+3 — Коло Муані, 35 (з пенальті), 62.

Бельгія: Кастеелс — Дебаст, Фаес, Теат, Кастань (де Куйпер, 67) — Мангаля (Вранкс, 67) — Доку, де Кетеларе (Лукебакьо, 81), Тілеманс (Енгельс, 81), Троссар — Опенда.

Франція: Меньян — Кунде, Конате, Саліба, Дінь — Коне, Чуамені, Гендузі (Камавінга, 74) — Дембеле (Фофана, 80), Коло Муані (Тюрам, 90+3), Барколя (Нкунку, 74).

Попередження: Мангаля, Фаес, де Кетеларе — Дінь, Саліба, Чуамені, Конате, Меньян.

Вилучення: Чуамені, 76.