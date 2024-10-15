Ліга націй

Талановитий плеймейкер був замінений на початку другого тайму.

У рамках четвертого туру Ліги націй дивізіону А збірна Німеччини здобула мінімальну перемогу над Нідерландами завдяки єдиному голу Джеймі Левелінга.

На другий тайм цього протистояння не вийшов атакуючий півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц після того, як до перерви невдало поставив ногу на газон.

Як повідомляє журналіст Sky Керрі Гау, посилаючись на слова головного тренера "бундестім" Юліана Нагельсманна, 21-річний німець має "проблеми з внутрішніми зв’язками".

За попередніми планами, у вівторок, 15 жовтня, Вірц пройде більш ретельне обстеження в Мюнхені.

Дивитися відео гола та огляд матчу Німеччина — Нідерланди ви можете на Football.ua.