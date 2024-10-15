Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 жовтня 2024 року.

Збірна Німеччини у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй на своєму полі мінімально обіграла Нідерланди (1:0).

Єдиний та переможний гол для команди Юліана Нагельсманна був забитий у середині другого тайму, коли на 63 хвилині результативним ударом відзначився Левелінг.

Після чотирьох турів Німеччина набрала 10 очок та впевнено лідирує у групі, випереджаючи Нідерланди на п'ять балів. В Угорщині ті ж п'ять балів, а Боснія і Герцеговина замикає квартат, набравши один бал.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Нідерланди в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:

Німеччина — Нідерланди 1:0

Гол: Левелінг, 63.

Німеччина: Бауманн — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Міттельштедт — Штіллер (Антон, 82), Павлович (Шаде, 77) — Левелінг (Госенс, 87), Вірц (Андріх, 46), Гнабрі — Кляйндінст (Буркгарт, 82).

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван де Вен, Гато — Гравенберх (Гертрейда, 80), Рейндерс (Мален, 46), К. Тімбер (Віффер, 46) — Сімонс, Броббі (Зіркзе, 75), Гакпо (Фрімпонг, 65).

Попередження: Рюдігер, Антон, Шлоттербек — Віффер, Сімонс.