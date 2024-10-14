Ліга націй

Команда Юліана Нагельсманна потужно провела домашній матч у Мюнхені в далекому від основного складі.

Оскільки в дивізіоні A Ліги націй УЄФА переважним чином зібрались провідні національні команди Старого Світу, то майже в кожному турі можна з легкістю відшукати гучну афішу. Протистояння чвертьфіналістів та півфіналістів цьогорічного Євро — чим не претендент на такий статус? На жаль, для господарів того турніру, збірної Німеччини, їхній статус у порівнянні з Нідерландами в цьому вимірі був трохи позаду.

Проте в групі під номером 3 Ліги націй усе було якраз навпаки станом на момент перетинання командами екватору групового етапу. Колектив Юліана Нагельсманна очолював свою доволі потужну за складом учасників групу, тоді як футболісти Рональда Кумана намагались не відставати, але з урахуванням нещодавньої нічиєї проти Угорщини (1:1) це було вже важче робити. А тут ще й виїзд до Мюнхена готувався на тлі бойових та яскравих амстердамських 2:2 у вересні.

Нагельсманн крутив той стартовий склад німців, як хотів, тож у підсумку на вістрі дебютував від початку матчу Кляйндінст із Боруссії Менхенгладбах, а десант із Штутгарта був гармонійно розкиданий по різних ділянках поля. Навіть Бауманн свій час у рамці воріт отримав. І вся ця весела німецька компанія дуже непогано ладнала поміж собою бодай у першому таймі, коли в суперників і просування до атаки фактично не було.

Усе погано могло б стати для Нідерландів уже на другій хвилині, якби арбітри не ухвалили вольове рішення щодо офсайду в Гнабрі, який на їхню думку все ж таки впливав на свідомість захисників суперників на правому фланзі штрафного, коли відбувся випадковий відскок від Кімміха, після чого Левелінг пробивав у дальній кут.

За перевагою господарів поля й спливав увесь час першого тайму, тоді як Нідерланди постійно намагались побудувати вихід до атаки дальнім пасом на Гакпо, але той або не чіплявся взагалі, або потім не знаходив гідного продовження. Але так, щоб моменти біля воріт Вербрюггена постійно виникали, то ні, такого "Бундестім" забезпечити не змогли. Не дивлячись на всю свою легкість попереду, яка дійсно вражала.

У другому таймі від початку мало що змінилось у грі. Німеччина продовжувала володіти ініціативою, але й Нідерланди почали робити якісь просування в атаці, тож одразу рівень боротьби помітно збільшився. Однак першою забила саме команда Нагельсманна. Кутовий на лівому фланзі на 64 хвилині завершився подачею на ближню, де удар головою від Кляйндінста блокував ван де Вен, а Левелінг із відскоку засадив у дальню дев’ятку, щоб уже до вірного.

Після цього Куман почав проводити ротацію, яка була суто точковою, але в сукупності з передачею ініціативи від суперників давала можливість "ораньє" непогано почувати себе з м’ячем на чужій половині. Німці намагались нічого не дозволяти створювати суперникам, однак двічі все ж таки дали пробити здалеку й це було дуже небезпечно. Бо Сімонс поцілив у поперечину в зоні перед штрафним, а удар Малена з лівої дев’ятки витягнув Бауманн. Утім, перемогли все одно господарі.

У наступному турі збірна Німеччини зіграє вдома проти Боснії і Герцеговини, тоді як Нідерланди прийматимуть Угорщину.— Нідерланди 1:0Левелінг, 63Бауманн — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Міттельштедт — Штіллер (Антон, 82), Павлович (Шаде, 77) — Левелінг (Госенс, 87), Вірц (Андріх, 46), Гнабрі — Кляйндінст (Буркгарт, 82).Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван де Вен, Гато — Гравенберх (Гертрейда, 80), Рейндерс (Мален, 46), К. Тімбер (Віффер, 46) — Сімонс, Броббі (Зіркзе, 75), Гакпо (Фрімпонг, 65).Попередження: Рюдігер, Антон, Шлоттербек — Віффер, Сімонс