Ліга націй

Лідер збірної Чехії висловився про зіткнення з українським вінгером у матчі Ліги націй.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Центральний півзахисник та капітан чеської команди Томаш Соучек висловився про епізод із зіткненням з українським вінгером Олексієм Гуцуляком у першому таймі, в результаті якого гравцю "синьо-жовтих" знадобилася допомога медперсоналу, та він не зміг продовжити матч.

"Я пішов на м'яч, здається, Хорий навішував, і ми зіткнулися. Я підійшов до нього, вибачився і запитав, як він. Мені шкода за кожен такий момент, коли гравець отримує травму і змушений залишати поле, навіть якщо це травма голови. Але я знаю, що не порушував правила

Мені сказали, що Гуцуляк вирушив у лікарню, щоб перевірити, чи не струс це мозку чи щось подібне. Вони вже дали мені його номер, тому я буду радий, якщо ми зустрінемося", — цитує слова Томаша Соучека iSport.cz.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.