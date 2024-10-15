Ліга націй

Опорник збірної України висловився про одного зі своїх конкурентів за позицією.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Опорний півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко поділився своєю думкою про одного зі своїх конкурентів за позицією в збірній Івана Калюжного, який успішно дебютував за головну команду країни під час жовтневих матчів Ліги націй.

"Іван — дуже класний хлопець. Він зі мною в автобусі сидить, на всіх прийомах їжі він теж зі мною сидить. У нього дуже цікава історія. Я дуже радий, що такі люди з'являються в збірній: працьовиті, прості, які віддаються повністю на полі, бійці. Я таких людей дуже поважаю і дуже радий, що в нашому колективі з'явився він.

Яку б пораду дав Калюжному? Працювати, не зупинятися на досягнутому. Він доволі молодий хлопець. Працювати, ставити перед собою нові цілі та намагатися їх досягти. Все в житті можливо. Головне — вірити та працювати", — заявив Тарас Степаненко для Megogo.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.