Ліга націй

Поєдинок із Чехію був для нинішнього керманича "синьо-жовтих" ювілейним.

Матч проти Чехії у польському Вроцлаві для Сергія Реброва став 20-м біля керма збірної України, передає офіційний сайт УПЛ.

Україна — Чехія 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй 14.10.2024

Під керівництвом 50-річного спеціаліста "синьо-жовті" здобули дев'ять перемог, шість разів зіграли внічию та зазнали п'яти поразок (різниця голів — 30:24).

За підсумками жовтня Ребров обійшов Леоніда Буряка за кількістю матчів на чолі збірної України. Вже в листопаді він може ввійти до топ-5 рейтингу.

Топ-10 гвардійців серед тренерів збірної України (1992-2024):

1. Олег Блохін — 64;

2. Андрій Шевченко — 51;

3. Михайло Фоменко — 37;

4. Йожеф Сабо — 34;

5. Олексій Михайличенко — 21;

6. Сергій Ребров — 20;

7. Леонід Буряк — 19;

8. Валерій Лобановський — 18;

9. Олександр Петраков — 15;

10. Олег Базилевич — 11.

Нагадаємо, 16 листопада підопічні Реброва гостюватимуть у Грузії (п'ятий тур Ліги націй), тоді як 19-го — в Албанії (шостий тур ЛН).