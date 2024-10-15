Поєдинок із Чехію був для нинішнього керманича "синьо-жовтих" ювілейним.
Сергій Ребров, Getty Images
15 жовтня 2024, 18:58
Матч проти Чехії у польському Вроцлаві для Сергія Реброва став 20-м біля керма збірної України, передає офіційний сайт УПЛ.
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Під керівництвом 50-річного спеціаліста "синьо-жовті" здобули дев'ять перемог, шість разів зіграли внічию та зазнали п'яти поразок (різниця голів — 30:24).
За підсумками жовтня Ребров обійшов Леоніда Буряка за кількістю матчів на чолі збірної України. Вже в листопаді він може ввійти до топ-5 рейтингу.
Топ-10 гвардійців серед тренерів збірної України (1992-2024):
1. Олег Блохін — 64;
2. Андрій Шевченко — 51;
3. Михайло Фоменко — 37;
4. Йожеф Сабо — 34;
5. Олексій Михайличенко — 21;
6. Сергій Ребров — 20;
7. Леонід Буряк — 19;
8. Валерій Лобановський — 18;
9. Олександр Петраков — 15;
10. Олег Базилевич — 11.
Нагадаємо, 16 листопада підопічні Реброва гостюватимуть у Грузії (п'ятий тур Ліги націй), тоді як 19-го — в Албанії (шостий тур ЛН).