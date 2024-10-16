Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 15 жовтня 2024 року.

Збірна Іспанії у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй УЄФА розбила Сербію на власному полі (3:0).

Команда Луїса де ла Фуенте не мала проблем із подоланням оборони суперників, і вже на перших хвилинах повела за рахунком на табло.

У подальшому по воротах сербів було завдано майже 30 ударів, а остаточний рахунок міг би бути й більшим, якби Альваро Мората реалізував пенальті на початку другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Сербія в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:

Іспанія — Сербія 3:0

Голи: Лапорт, 5, Мората, 65, Баена, 77.

На 54 хвилині Альваро Мората не реалізував пенальті (промах).

Іспанія: Рая, Кукурелья, Лапорт, Вівіан (Кубарсі, 82), Порро, Фабіан Руїс (Алеїш Гарсія, 82), Субіменді, Алекс Баена (Сарагоса, 78), Меріно (Педрі, 65), Оярсабаль, Мората (Хоселу, 78).

Сербія: Райкович, Неделькович (Чумич, 64), Бірманчевич, Павлович, Міленкович, Еракович, Здьєлар (Максимович, 64), Максимович, Самарджич (Груїч, 46), Йовеліч (Йович, 46), Мітрович (Сімич, 79).

Попередження: Оярсабаль (7), Ераковіч (38), Мітровіч (53), Міленкович (54), Йович (90+1).

Вилучення: Павлович (76).