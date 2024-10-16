Іспанія

"Червона фурія" достроково гарантувала собі наступну стадію турніру.

Збірна Іспанії вийшла в плей-оф Ліги націй. Команда Луїса де ла Фуенте обіграла команду Сербії в четвертому турі групового етапу з рахунком 3:0.

Чинні переможці турніру лідирують у 4-й групі дивізіону А Ліги націй, набравши 10 очок після 4 турів. Данія йде другою з 7 балами, Сербія — третьою з 4 очками.

Іспанці гарантували собі місце в топ-2: за рівності очок із Сербією вони посядуть вищу сходинку за результатами особистих зустрічей (0:0, 3:0).

Раніше повідомлялося, що Іспанія проти Данії повторила досягнення з матчу проти України.