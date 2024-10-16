Ліга націй

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Сербією.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна Іспанії на власному полі здолала Сербію.

Іспанія — Сербія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Альваро Мората оцінив виступ власної команди.

"Пенальті? Я дуже сильно сперся на опорну ногу й у підсумку залишив дірку в газоні. Але це футбол, якщо навіть найкращі гравці в історії промахуються з пенальті, то чому я не можу промахнутись.

Я дуже радий через нашу перемогу і за голи, особливо за Баену, який заслуговує на найкращі оцінки і показує, що Іспанія має неймовірне майбутнє.

Я не знаю, чи багато людей знають про це, але я провів значну частину свого дитинства в Кордові через сімейні обставини. У мене чудові спогади, і я можу лише подякувати жителям Кордови за ту любов, яку вони дарують мені. Вони допомогли мені сьогодні продовжувати боротись. Я схибив із пенальті, але потім мені все ж таки вдалось забити.

Ми пробились до чергового фінального раунду, і ми повинні надати цьому велике значення. Навесні ми повернемось до великої гри, щоб спробувати посісти перше місце в цьому турнірі знову.

Ми повинні відзначати позитивні моменти. Шкода, що у нас були травми, нам дійсно не вистачало всіх травмованих гравців, але те, що ми створили без них, усе одно є особливим. У нас багато молодих гравців. Іспанія має неймовірне майбутнє", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Іспанія гостюватиме в Данії.