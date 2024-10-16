Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 15 жовтня 2024 року.

Збірна Польщі у матчі четвертого туру групової стадії Ліги націй поділила очки з Хорватією (3:3).

Поляки відкрили рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Зелінського, але в середині першого тайму хорвати тричі відповіли голами Соси, Петара Сучича та Батурини.

Тим не менш, ще до перерви Польща змогла відіграти один м'яч завдяки результативному удару Залевського. У середині другого тайму Шиманський зрівняв цифри на табло.

Після чотирьох турів Польща набрала чотири очки та посідає третє місце у групі А1, а у Хорватії сім балів та другий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Хорватія в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:

Польща – Хорватія 3:3

Голи: Зелінський, 5, Залевський, 45, С. Шиманський, 68 — Соса, 19, П. Сучич, 24, Батуріна, 26.

Польща: Булка, Давідовіч (П'ятковський, 38), Ківьор, Беднарек, Залевський, Модер (Ойеделе, 62), Зелінський (Капустка, 74), С. Шиманський, Камінський (Амеяу, 62), Урбанський, Свідерський (Левандовські, 62).

Хорватія: Лівакович, Ерлич (Лабрович, 80), Гвардіол, Шутало, Перішич, Модрич, П. Сучич, Батуріна (Л. Сучич, 80), Соса, Матанович (Будімір, 61), Крамарич (Пашалич, 70).

Попередження: Зелінський — Гвардіол, Батуріна, Будімір.

Вилучення: Лівакович, 76.