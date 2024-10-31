Ліга націй

Чим глибше зануритись у ситуацію в збірній Франції, тим цікавіше стає.

Під час цьогорічної вересневої міжнародної перерви національна збірна Франції провела два домашні матчі в Лізі націй УЄФА — проти Італії (1:3) та Бельгії (2:0).

У першій із цих зустрічей нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе відіграв увесь час, тоді як у другій грі отримав приблизно пів години наприкінці матчу.

Однак, як повідомляють французькі ЗМІ, 25-річного виконавця взагалі могло не бути на тому зборі колективу Дідьє Дешама.

Стало відомо, що напередодні відльоту до табору національної команди Мбаппе зателефонував головному тренер "Les Bleus" із проханням залишити його поза складом команди.

Тоді керманич був готовий погодитись на аргументи гравця щодо відсутності часу на відновлення, якісної підготовки під час міжсезоння та помірного ігрового тонусу.

Утім, під тиском батьків, Вілфріда Мбаппе та Файзи Ламарі, Мбаппе все ж таки виконав свої міжнародні обов’язки, однак потім нібито через "травму" пропустив жовтневий збір, хоча зіграв за Реал уже після того, як було оголошено перелік футболістів, яких викликав Дешам.

У вересні тренер казав наступне: "Із різних причин Кіліан був не в найкращому психологічному стані під час останнього міжнародного збору. Те, що на нього покладають великі надії в Реалі, те, що у нього не було передсезонки, мало зіграних матчів — усе це не було ідеальними умовами для його виклику.

Але я не маю жодних сумнівів у його відданості", — заявив французький фахівець.

ЗМІ також повідомляють, що останнім часом популярність Мбаппе у рідній Франції помітно впала, тоді як саме занепокоєння вболівальників якістю його гри є "найменшою з проблем".