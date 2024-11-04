Ліга націй

Ребров вніс декілька коректив, в порівнянні з минулим збором.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на листопадові поєдинки Ліги націй-2024/2025.

До основного списку ввійшли 25 виконавців, ще сім гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (ЛАСК).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (Динамо), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо).

Резервний список

Дмитро Різник, Тарас Степаненко, Данило Сікан (Шахтар), Олександр Сваток (Остін), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (Динамо).

Додамо, що в листопаді збірна України проведе два виїзні матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. 16 листопада в 5-му турі синьо-жовті в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.