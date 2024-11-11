Ліга націй

Сподіваємося на перемогу в обох матчах.

Гравці збірної України, які виступають у складі команд української Прем'єр ліги відправилися на збір національної команди. Про це повідомляє УАФ.

Зазначається, що українські гравці, потягом Київ – Перемишль дісталася Польщі. Звідти вони перебралися до польського міста Жешува та вилетіли до Туреччини, де в місті Белек будуть проводити основний етап підготовки до завершальних матчів Ліги націй у листопаді.

Нагадаємо, 15-го листопада збірна України зіграє з національною командою Грузії, а вже 18-го проведе заключний матч групового етапу Ліги націй з Албанією.

Наразі, "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі 1 дивізіону B, набравши чотири пункти після чотирьох зіграних турів.