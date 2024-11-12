Ліга націй

Друга ротація Дешама від початку місяця.

Національна збірна Франції під час листопадової міжнародної перерви проведе матчі в рамках Ліги націй УЄФА проти Ізраїля на власному полі, а також гостьову гру проти Італії.

У першому варіанті заявки на ці зустрічі головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам хотів побачити нападника французького Парі Сен-Жермен Усмана Дембеле, однак той зазнав незначної травми підколінного сухожилля після того, як вийшов на поле в грі проти Анже минулими вихідними.

У ПСЖ уже заявили, що тести Дембеле "виявились обнадійливими", однак він не буде тренуватись найближчі кілька днів, тож і не матиме можливості приєднатись до розташування збірної.

Це змусило Дешама зазирнути в майже безмежні резерви й обрати нападника мюнхенської Баварії Кінгслі Комана в якості заміни Дембеле.

Нагадаємо, що раніше захисник лондонського Челсі Веслі Фофана вилетів із заявки Франції, і його замінив гравець міланського Інтера Бенжамен Павар.

У цьому сезоні на рахунку Комана чотири голи та дві гольові передачі в 14 матчах.

Матч проти Ізраїля очікує на Францію 14 листопада, тоді як гра проти Італії відбудеться 17 листопада.