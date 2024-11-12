Ліга націй

У цьому місяці команда Сергія Реброва зіграє з Грузією та Албанією.

Національна збірна України розпочала підготовку до листопадових матчей Ліги націй, в рамках яких "синьо-жовті" зіграють проти Грузії та Албанії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у підопічних Сергія Реброва відбулося теоретичне та практичне заняття в турецькому Белеку, де наша команда готуватиметься до 15 листопада, коли вирушить у Батумі.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Тарас Степаненко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Сваток (Остін, США), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Владислав Кабаєв (Динамо Київ).

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.