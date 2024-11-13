Ліга націй

Український опорник висловився про майбутні матч ЛН проти Грузії та Албанії.

Національна збірна України розпочала підготовку до листопадових матчей Ліги націй, в рамках яких "синьо-жовті" зіграють проти Грузії та Албанії.

Український опорний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко поділився очікуваннями від цим майбутніх міжнародних поєдинків.

"Це дуже відповідальні матчі. Потрібно дві перемоги, щоб зайняти як мінімум друге місце. Треба виграти групу – це головна задача. Будемо намагатись робити все для цього і будемо грати.

Всі бачили, як складно дають ці ігри. Будемо готуватись до важкої гри, де буде багато боротьби", — заявив Володимир Бражко в коментарі для YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, матч збірної України проти Грузії відбудеться 16 листопада, а поєдинок із Албанією заплановано на 19 листопада.