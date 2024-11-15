Ліга націй

Віталію доведеться протистояти швидкісним гравцям лінії атаки Сакартвело.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко висловився про матч 5-го туру Ліги націй з національною командою Грузії.

"Свою готовність після травми оціню на 100%, тому що я вже зіграв чотири матчі за свій клуб.

Матч з Грузією звісно дивився. У грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти Динамо Тбілісі за юнацьку команду Динамо Київ, я грав проти грузинів за юнацькі збірні України. Завжди було важко в обороні грати проти них, тому що грузини технічні та швидкі.

Мені дуже подобаються грузинські гравці, завтра буде цікаво зіграти проти них", — заявив Миколенко.