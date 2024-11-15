Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко висловився про матч 5-го туру Ліги націй з національною командою Грузії. 

"Свою готовність після травми оціню на 100%, тому що я вже зіграв чотири матчі за свій клуб.

Матч з Грузією звісно дивився. У грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти Динамо Тбілісі за юнацьку команду Динамо Київ, я грав проти грузинів за юнацькі збірні України. Завжди було важко в обороні грати проти них, тому що грузини технічні та швидкі. 
Мені дуже подобаються грузинські гравці, завтра буде цікаво зіграти проти них", — заявив Миколенко.
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про майбутню гру з Грузією.