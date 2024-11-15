Віталію доведеться протистояти швидкісним гравцям лінії атаки Сакартвело.
Миколенко, getty images
15 листопада 2024, 17:41
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко висловився про матч 5-го туру Ліги націй з національною командою Грузії.
"Свою готовність після травми оціню на 100%, тому що я вже зіграв чотири матчі за свій клуб.
Матч з Грузією звісно дивився. У грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти Динамо Тбілісі за юнацьку команду Динамо Київ, я грав проти грузинів за юнацькі збірні України. Завжди було важко в обороні грати проти них, тому що грузини технічні та швидкі.
Мені дуже подобаються грузинські гравці, завтра буде цікаво зіграти проти них", — заявив Миколенко.