Ліга націй

Справу зроблено — можна відпочити.

Збірна Португалії напередодні розгромила Польщу в гостьовому матчі п’ятого туру Ліги націй УЄФА.

Португалія — Польща 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

За підсумком цієї дуелі "європейські селесао" остаточно закріпили за собою статус першої команди в квартеті й подумки можуть уже готуватись до майбутньої весняної частини плей-оф.

Проте попереду за календарем у команди Роберто Мартінеса все одно буде ще одна офіційна гра, однак тренер португальців розраховуватиме в ній явно не на гравців основного складу.

У тому числі, через те, що ЗМІ повідомляють про рішення тренерського штабу Португалії відпустити назад до клубів нападника аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду, форварда лондонського Челсі Педру Нету, а також півзахисників англійських Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті Бруну Фернандеша та Бернарду Сілву відповідно.

Натомість Мартінес звернеться за допомогою до гравців молодіжної збірної, викликавши нападника іспанського Лас-Пальмаса Фабіу Сілву та форварда лісабонського Спортінга Жеовані Кенду, які напередодні взяли участь у товариській грі проти одноліток з України (3:3).

Заключний матч Португалія зіграє в гостях у Хорватії.