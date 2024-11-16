Гра відбудеться 19 листопада у Тирані.
Жоау Пінейру, Getty Images
16 листопада 2024, 19:30
Матч шостого туру Ліги націй між збірними Албанії та України обслуговуватиме бригада арбітрів із Португалії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром призначено Жоау Пінейру, а допомагатимуть йому Бруну Жезуш та Лусіану Мая. Резервним рефері призначено Жоау Гонсалвеша.
Раніше 36-річниць Пінейру обслуговував матч Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та Аталантою (0:3).
Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада, о 21:45 за Києвом.