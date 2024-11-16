Матч шостого туру Ліги націй між збірними Албанії та України обслуговуватиме бригада арбітрів із Португалії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Жоау Пінейру, а допомагатимуть йому Бруну Жезуш та Лусіану Мая. Резервним рефері призначено Жоау Гонсалвеша.

Раніше 36-річниць Пінейру обслуговував матч Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та Аталантою (0:3).

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада, о 21:45 за Києвом.