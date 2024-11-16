Ліга націй

Наставник "синьо-жовтих" проаналізував матч проти грузинів.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів після нічийного результату у матчі п'ятого туру Ліги націй проти Грузії (1:1).

"Я вдячний гравцям за ту самовіддачу, яку вони показали. На такому важкому полі було непросто щось створювати. Але з таким високим браком дуже важко грати. Особливо проти такого суперника як Грузія, коли вона грає вдома, маючи велику підтримку. На жаль, ми не втримали результат. Ми могли вирвати перемогу, забити м’яч наприкінці. Маємо те, що маємо. Зараз готуємося до не менш важливого матчу з Албанією.

Ми забили достатньо швидкий м’яч. Для нас сьогодні результат був надзвичайно важливим, гравці намагалися втримати перевагу. Мабуть, через це був такий брак, ми сідали в достатньо низький блок. Гравці розуміють, за яку країну ми граємо, віддаються повністю. Але результат дуже сильно впливав на їхні дії. Ще раз, ми грали на виїзді проти збірної Грузії, яку підтримували трибуни. На мою думку, сьогодні грузини грали з іншою мотивацією, ніж у першій зустрічі.

Мудрик виконав дуже багато інтенсивної роботи. Я підказував йому в деяких моментах. Цей гравець важливий для нас, робить велику швидкість, допомагає в атаці. Я запитав, наскільки він готовий, тому що поле було дуже важким.

Робота Юхима Коноплі, якому протистояв Хвіча Кварацхелія? Усі бачать, що Хвіча — гравець дуже високого рівня, індивідуально сильний. Не лише Конопля впорався із цим завданням, а й футболісти, які йому допомагали, тому що дуже важко грати один в один проти Кварацхелії.

Я вдячний уболівальникам Грузії, вони співали дуже цікаву пісню, це дуже важливо. Завжди я дуже щиро відносився до грузинського народу, дуже багато друзів у мене є тут. Я вдячний за позицію грузинських громадян, які дійсно підтримують Україну, що й показав сьогоднішній матч. Коли у нас почалася війна, ми відчували дуже велику підтримку Грузії", — сказав Ребров на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Грузія — Україна.