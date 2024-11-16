Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 16 листопада 2024 року.

Збірна України у матчі п'ятого туру Ліги націй у гостях не змогла обіграти Грузію (1:1).

Команда Сергія Реброва відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Кверквелії, який зрізав м'яч у свої ворота після прострілу Мудрика.

Однак у другому таймі грузини зрівняли рахунок після добивання Мікаутадзе на 76 хвилині.

Наприкінці зустрічі українці мали неймовірний шанс забити на контратаці, але обидва рази удари "синьо-жовтих" парирував Мамардашвілі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія — Україна в рамках 5-го туру Ліги націй-2024/25:

Грузія — Україна 1:1

Голи: Мікаутадзе, 76 — Кверквелія, 7 (авт.).

Грузія: Мамардашвілі — Кверквелія (Гочолеішвілі, 67), Кашія, Лочошвілі — Какабадзе, Чакветадзе (Давіташвілі, 46), Кочорашвілі, Кітеішвілі (Меквабішвілі, 86), Шенгелія (Цитаішвілі, 67) — Зівзівадзе (Мікаутадзе, 67) — Кварацхелія.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков (Назаренко, 86), Бражко (Калюжний, 80), Шапаренко (Криськів, 65) — Зубков (Гуцуляк, 65), Довбик (Яремчук, 80), Мудрик.

Попередження: Лочошвілі, Гочолеішвілі — Зубков, Шапаренко, Миколенко, Мудрик.