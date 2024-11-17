Ліга націй

Відбувся черговий матч Ліги націй.

У матчі п'ятого туру Ліги націй у групі С1 збірна Швеції здобула перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на третій хвилині зусиллями Віктора Дьокереша, але на 19 хвилині словаки зрівняли цифри на табло після результативного удару Давіда Ганцко.

Перемогу шведам приніс забитий м'яч у виконанні Александера Ісака, якому асистував Дьокереш на старті другого тайму.

Після п'яти турів Швеція лідирує у групі, набравши 13 очок, що на три більше, ніж у Словаччини. Естонія посідає третє місце з чотирма очками, а Азербайджан має один бал.

Швеція — Словаччина 2:1

Голи: Дьокереш, 3, Ісак, 48 — Ганцко, 19.

Швеція: Юханссон — Ліндельоф (Старфельт, 26), Гін, Гудмундссон — Еліассон (Гольм, 75), Аярі (Карлстрем, 75), Кулусевські, Салетрос, Сема — Дьокереш, Ісак.

Словаччина: Дубравка — Ганцко, Шкрініар, Вавро (Оберт, 41), Дьомбер — Бенеш (Беро, 57), Лоботка, Дуда (Ріго, 67) — Суслов, Дюріш (Шранц, 57), Стрелец.

Попередження: Гін, Гудмундссон, Гольм — Дубравка, Беро, Шкрініар.

Вилучення: Шкрініар, 90 (друга жовта картка).