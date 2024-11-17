Ліга націй

Керманич Німеччини прокоментував розгром Боснії і Герцеговини.

Збірна Німеччини в п’ятому турі Ліги націй УЄФА розгромила Боснію і Герцеговину в домашньому поєдинку.

Німеччина — Боснія і Герцеговина 7:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн прокоментував виступ власної команди.

"Було дуже цікаво спостерігати за цією грою. Ми добре володіли м'ячем, але також блискуче контратакували. Наш рівень агресії з м'ячем та поза ним був дійсно вражаючим.

Зрештою, ми більш ніж заслужено здобули три очки. У нас були шанси забити більше, але забити сім м'ячів проти такого сильного суперника — це дуже добре, і я дуже щасливий.

Команда вразила мене найбільше. Навіть коли ми зробили кілька замін — думаю, за рахунку 5:0 ми випустили чотирьох нових гравців — ми рухались у правильному напрямку. Ми намагались продовжувати в тому ж дусі, і це також вражає. Не завжди легко виходити на поле, коли рахунок уже 5:0, іноді втрачається настрій і продуктивність. Ми зробили це блискуче.

Ми повинні продовжувати йти вперед. Ми ще не на фінішній прямій, ми хочемо вигравати кожну гру. Це важливо в Лізі націй, але також важливо для нашого настрою в команді, для нашої енергії. Ми намагаємось її використовувати: кожна перемога, кожні три очки важливі для цієї команди.

У нас попереду ще будуть великі ігри наступні два роки. Ми повинні продовжувати йти вперед і використовувати кожну гру на шляху до чемпіонату світу 2026 року", — заявив німецький фахівець.

У заключному турі Німеччина гостюватиме в Угорщини.