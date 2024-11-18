Ліга націй

Півзахисник Франції прокоментував перемогу над Італією.

У заключному турі Ліги націй УЄФА напередодні збірна Франції здолала Італію на полі суперників.

Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Les Bleus" Адрієн Рабьо прокоментував виступ власної команди.

"Давно ми не проводили такий якісний матч, билися всі разом до кінця. Нам потрібно було вигравати з різницею в два м'ячі, і ми це зробили.

Мені сподобалася допомога, яку ми надавали один одному в цьому матчі по всьому полю, демонструючи бойовий та командний дух. Нам дуже сподобався цей матч.

Перш за все, було бажання реваншу після нашого попереднього матчу проти Італії. Ми хотіли приїхати сюди і перемогти на Сан-Сіро. Це прекрасний вечір.

Сподіваюсь, ми зможемо продовжувати показувати себе з цієї сторони — це справжнє обличчя збірної Франції", — заявив французький виконавець.

Франція виграла групу A2 з 13 заліковими балами, випередивши Італію за рахунок додаткових показників.