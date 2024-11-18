Ліга націй

Голкіпер Франції прокоментував перемогу над Італією.

Напередодні у заключному турі Ліги націй УЄФА збірна Франції здолала Італію на полі суперників.

Італія — Франція 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри воротар "Les Bleus" Майк Меньян прокоментував виступ власної команди.

"Я не знаю, чи врятував я команду тим сейвом проти удару Кіна наприкінці матчу. Але відчуття були чудові. Мені подобається робити сейви, коли вони є вирішальними, коли це важливо для команди.

Не має нічого кращого, аніж відчуття від перемоги сьогодні. Ми хотіли виправитись за домашню поразку від Італії, і ми це зробили.

Це була гра за гордість після поразки вдома у вересні. Ми виклались на повну. Ми знаємо, на що здатні, коли граємо разом, коли граємо як команда. Коли ми зобов'язуємось допомагати один одному, ми можемо робити великі речі", — заявив французький виконавець.

Франція виграла групу A2 з 13 заліковими балами, випередивши Італію за рахунок додаткових показників.