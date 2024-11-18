Ліга націй

Також тренер вірить в те, що команда проб'ється на чемпіонат світу.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско висловився про поразку від Ізрахля (0:1) в матчі ЛН, а також підбив підсумки Ліги націй.

"У нас була команда, яка ніколи не грала разом, ніколи не тренувалася разом. Ми добре розпочали, але врешті-решт, за дійсно складних обставин, це не той результат, на який ми сподівалися, і саме тому ми дуже розчаровані

Ми залишимося в Лізі А, я в цьому впевнений, тому що ми знаємо, як грати в такі матчі. Це буде важливо. це наша мета, як і потрапити на чемпіонат світу", — сказав Тедеско.

Бельгія посіла третє місце в групі та ризикує вилетіти в дивізіон В.