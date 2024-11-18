Ліга націй

Капітан вважає, що збірна Англії зробила крок уперед.

Форвард "трьох левів" Гаррі Кейн прокоментував перемогу над Ірландією (5:0) в матчі Ліги націй.

"Дуже важлива перемога для нас. Цей збір пройшов дуже добре, у нас було два важкі матчі. Ми зробили свою роботу у Греції і тепер тут. Перший тайм був складним, але на другий ми вийшли з більшою енергією та довели справу до кінця. Ми говорили про нові можливості для молодих гравців, і вони показали, чому вони тут забили пару класних голів.

Було приємно бачити, як Джеррод Бовен вийшов на поле і одразу ж забив. Тухелю є з кого вибирати. Багато молодих гравців, які проявили себе, і досвідчені, які зараз травмовані, але прагнутимуть повернутися. Отже, є хороший баланс. Впевнений, Тухель стежитиме за всіма", — сказав Кейн.

Нагадаємо, Кейн — найкращий гравець Бундесліги у жовтні.