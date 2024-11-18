Німеччина

Йозуа вважає, що Німеччина спроможна взяти п'ятий кубок чемпіонів.

Універсал збірної Німеччини Йозуа Кімміх вірить, що Бундестім буде серед фаворитів чемпіонату світу-2026.

"Надії фанатів абсолютно виправдані. Проте попереду ще довгий шлях. Думаю, ми на вірному шляху.

Я вже кілька разів говорив про це минулого: чемпіонат світу починається не з початком турніру, а вже на стадії підготовки.

А поки що кожна перемога для нас – це добре. Навіть проти Угорщини у вівторок, коли на кону вже нічого не варте, ми не хочемо зменшувати хід", – сказав півзахисник збірної Німеччини.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року. Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни: Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки.