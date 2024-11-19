Україна

З 9-го до 16 листопада юнацька збірна України (U-17) провела НТЗ, готуючись до елітного раунду відбору Євро-2025 (U-17).

Юнацька збірна України U-17 в Хорватії провела збір, під час якого зіграла два спаринги з місцевою збірно — спочатку поступилася (1:2), а потім зіграла внічию (0:0).

Після повернення додому головний тренер синьо-жовтих Юрій Мороз підбив підсумок цієї роботи.

— Дуже добре, що нам удалося зіграти з таким сильним опонентом, як Хорватія, — сказав Мороз. — Можу лише подякувати керівництву УАФ, що організувало такий корисний збір.

Я залишився задоволений роботою команди, зокрема, новачками. Хіба що мені не сподобалися дії команди в першому таймі першого поєдинку, коли ми пропустили два м'ячі. Але з упевненістю можу сказати, що конкуренція у збірній зростає. До нас додаються і талановиті футболісти 2009 року народження.

Щодо подальшої роботи, то цього року ми вже збиратися не будемо. Завдання війти в еліт-раунд збірна виконала. Плани почнемо будувати після 8 грудня, коли відбудеться жеребкування наступного етапу кваліфікації, — підсумував Мороз.