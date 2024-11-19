Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Албанія та Україна.

Албанія та Україна зіграють у шостому турі Ліги націй УЄФА в Тірані.

Сільвіньйо, після нічиєї проти Чехії (0:0), залучив до стартового складу Даку та Мучі до трійки в атаці.

Сергій Ребров, на тлі нічиєї проти Грузії (1:1), використав із перших хвилин Зінченка та Калюжного в центрі поля, тоді як Гуцуляк та Яремчук долучаться до атаки.

Албанія: Стракоша — Балліу, Ісмайлі, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Лачі — Асані, Даку, Мучі.

Запасні: Кастраті, Шеррі, Хісай, Мерсінай, Туці, Н. Байрамі, Узуні, Міхай, Сефері, Муя, Ходжа, Абраши.



Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Калюжний, Судаков — Гуцуляк, Яремчук, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Назаренко, Криськів, Ярмолюк, Зубков.



Гра Албанія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.