Ліга націй

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У вівторок, 19 листопада, збірна України проведе матч шостого туру Ліги націй проти Албанії.

Поєдинок пройде на стадіоні Албанiя Стедiум у Тiрані та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Албанія — Україна:

У стартовому турі Ліги націй 2024/25 Україна програла албанцям (1:2). Тоді на забитий м'яч Коноплі на старті другої половини підопічні Сілвіньйо відповіли голами Ісмаїлі та Асані. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати, щоб уникнути прямого вильоту в Дивізіон C.

Після п'яти турів Україна набрала 5 очок та посідає останнє місце у групі В1. Лідирує Чехія, у якої вісім очок, а за нею йдуть Грузія та Албанія, які набрали по сім балів.

Онлайн-трансляція зустрічі доступна на Football.ua.