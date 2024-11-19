Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляють прев'ю матчу Ліги націй, який відбудеться 19 листопада і розпочнеться о 21:45.

Збірна України продовжить свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй грою проти збірної Албанiї.

Албанія – Україна

Вiвторок, 19 листопада, 21.45. “Албанiя Стедiум” (Тiрана). Арбітр — Жоау Пiнейру (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

Давайте для початку зафіксуємо: збірна України балансує на межі найгучнішого провалу за багато років.

Виліт у третій дивізіон Ліги націй – це виліт туди, де гратимуть Сан-Марино, Естонія та інші представники найглибшої футбольної периферії. Нагадаю, що колись Лігу націй створювали з мотивуванням “щоб такі збірні, як наша, не марнували час на ігри з Сан-Марино”.

І все це – з найкращим поколінням за багато років. Я розумію, що на тлі таких результатів збірної це звучить як анекдот, але Арсенал, Реал, Рома, Борнмут, Евертон вибирали гравців, керуючись десятками ігор – та й отримали, здебільшого, класних виконавців, які принесли чимало користі. Так, по Челсі в цьому плані є сумніви – але Мудрик якраз грає добре.

Запитання щодо тренерського штабу, який так неефективно розпоряджається таким матеріалом. Сергія Реброва зустрічали як месію, але він і під час своїх численних інтерв'ю в клубах говорив, що його основний принцип – щоденна робота з гравцями. У збірній про це й мови не може бути, а провалів, щоб замислитися про відставку, за Сергієм Станіславовичем накопичилося вже багато.

На посаді його досі утримує, як на мене, саме “державність” його посади. Усім нагорі просто не до того, щоби якось серйозно займатися питаннями збірної України: гімн гравці співають – уже добре. І, звісно, ​​будь-яка відставка – це призначення. Є великі сумніви, що умовний Шаран матиме такий самий авторитет у гравців і поставить футбол краще. Можна було б подумати про легіонерів, але тут немає самого питання. Безумовно, Україна не має ресурсів, щоб зацікавити класного іноземця, а якщо якийсь іноземець і приїде, то він не працюватиме, а буде отримувати легкі гроші.

У тилу ворога

У збірній Албанії, тим часом, все впевненіше і впевненіше почувається Сілвіньйо. Переможець двох чемпіонатів Бразилії, двох Ліг чемпіонів та трьох чемпіонатів Іспанії (багато з цього, щоправда, у статусі запасного – але проти МЮ у Римі вийшов та відіграв чудово) зміг перезапустити тренерську кар'єру. Кар'єру саме у статусі головного він, по-перше, розпочав дуже пізно (у 45 років – до цього працював асистентом), а по-друге, стартував із Ліона, який тоді б, мабуть, не витягнув ніхто.



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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Професійний запасний, який у цьому статусі провів в Арсеналі, Барселоні та Манчестер Сіті майже 10 років, Сілвіньйо свої навички реалізує і як тренер. У збірній Албанії немає зірок, але п'ять футболістів виступають у Серії А, один у Ла Лізі – і з них він виліпив дуже дисципліновану команду, яка чудово обмежує суперників.

Думаю, якби не зовсім вже фантастичний підбір суперників (Іспанія, Італія та Хорватія) по групі Албанія могла б показати себе і на Євро. Там довелося задовольнятися одним очком, героїчно здобутим із хорватами – і, звісно, ​​навіть другий склад “фурії рохи” зміг перемогти албанців на класі. Але коли суперники стали трохи простішими, виявилося, що вони не в змозі зробити з албанським бункером нічого. В останніх двох матчах команда Сілвіньйо забила лише один гол, але не пропустила взагалі жодного разу.

Албанія класно карає помилки. Якщо хтось пов'язував наш програш цій команді у першому колі виключно з нашими проблемами, то нічия з хорватами показала, що багато вміють і балканці. Команда зірок слабенько зіграла біля своїх воріт – і жоден Гвардіол не врятував їх від проблем.

Кадри вирішують все

Аргумент номер нуль, який потрібно пам'ятати з самого початку: за сучасного формату Ліги націй фактор відновлення стає ключовим. Два дні паузи між іграми, за потреби перельотів – це навантаження, близькі до екстремальних, і не варто дивуватися, якщо будь-який з тренерів навіть безумовного лідера команди залишить у запасі. Просто тести перед грою можуть показати, що гравець не готовий, і ризикувати його здоров'ям, випускати, щоб зробити травму на 10-й хвилині, ніхто не буде.

За вирахуванням цього чинника дуже цікавить, у якому стані Роман Яремчук. Він у команді давно на особливому рахунку: кар'єра в клубах може скільки завгодно не складатись, але за збірну він грає добре. З урахуванням всіх вступних, його можна назвати “антидовбиком”. Але Яремчук навіть за Олімпіакос грає настільки мало, що це лякає. Напевно, не для Менділілібара з його божевільним пресингом цей форвард, не найкращу команду він вибрав...

Інше питання стосується правого захисника. Сич викликаний у збірну не від хорошого життя: боротьба Тимчика та Караваєва за кожну хвилину в Динамо – так само не від хорошого життя, а скоріше від слабкостей обох. Так, є Конопля, але він і в другій частині гри з Грузією втомився і не встигав. А так, революційних змін у складі я б точно не чекав. Два дні паузи між іграми, причому двома виїзними – цього ледве вистачає, щоб змінити місце дислокації, виспатися та відновитись. Не до тактичних революцій.

Слова, слова, слова

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

Зараз Ванат відновлюється, подивимося чи зможе він зіграти завтра. Він приїхав у збірну з бажанням грати. Ми не розуміли, скільки часу він пропустить через пошкодження. Він хоче й готовий грати за нашу країну. У нас є ще 24 години, ми сподіваємося, що він буде готовий до гри.

Матчі зі збірною Албанії в 1998 році? Я пам’ятаю кожен матч за збірну, та, на жаль, не пам’ятаю ці голи. Зараз збірна Албанії сильно змінилася. Дуже багато гравців із Серії А, топ-чемпіонатів. Важко порівнювати ці поєдинки й те, який клас зараз показує албанська збірна. Вона потрапила на чемпіонат Європи, де здорово виступила.

У нас дуже молода команда, яка була наймолодшою на Євро-2024. Зараз навіть ще молодша, ніж раніше. Молоді гравці, в яких вбачають лідерів, не є стабільними. Для футболістів, які хочуть бути лідерами, важливо показувати стабільну гру в клубі та збірній. Зараз у нас хороша команда, із добрим балансом молодих та досвідчених виконавців. Як на мене, у цієї команди хороше майбутнє.

Сілвiньйо, головний тренер збірної Албанiї:

Якщо порівнювати ситуацію з тією, що була три місяці тому, то це найрівніша група. Перед заключними матчами статися може майже що завгодно. Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України — я бачив його. Це була складна гра, [шанси були] 50 на 50. Вони [українці] зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною.

Кожна з команд грала на Євро-2024, має гарних гравців та тренерів. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша, важка команда. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні.

Роман Яремчук, форвард збірної України:

Часом бувають такі ігри, коли ми не забиваємо, не створюємо моментів. Але це не значить, що в нас щось не так з атакою. Особливо зараз, коли всі гравці суперників знають, що в нас хороша команда. Коли та сама Албанія майже весь матч проводить біля власного штрафного, важко знайти можливість забити.

Я впевнений, що наша команда має значний потенціал, аби забивати голи та здобувати результат. Звичайно, ми хочемо показати свій найкращий футбол, але таке трапляється.

Звісно, ми відчуваємо тиск, але це частина футболу. Кожна гра напружена, особливо коли ти граєш за великі клуби, щоразу борешся за три очки. Наші футболісти виступають у топ-чемпіонатах, проводять матчі щовихідних на найкращих стадіонах Європи. Не думаю, що це буде проблемою для нас. Звісно, завтра атмосфера на трибунах може мати свій вплив, але, сподіваюся, ми залишатимемося сфокусованими на грі.

Орієнтовні склади

Албанія: Стракоша — Мітай, Аєті, Ісмаїлі, Балью — Рамадані, Асллані, Лачі — Байрамі, Асані, Туці

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Бражко, Шапаренко — Зубков, Довбик, Мудрик