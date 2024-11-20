Ліга націй

Керманич Чехії прокоментував перемогу над Грузією.

Напередодні збірна Чехії виграла в Грузії на власному полі в рамках заключного туру Ліги націй УЄФА.

Чехія — Грузія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Народної команди" Іван Гашек поділився враженнями від побаченого на полі.

"Я думаю, що ми грали в щирий футбол, хлопці грали один за одного і наполегливо працювали. Це принесло свої плоди, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Ця гра була лише ще одним кроком на шляху до кваліфікації на чемпіонат світу. Це наша головна мета.

Якби не вірив, що ми можемо цього досягнути, то міг би завершити кар'єру вже зараз. Але ми всі були частиною команди, і кожен заслуговує на подяку за виконану роботу.

Коли ти отримуєш четвірку від Грузії вже в першому матчі, було зрозуміло, що нас ніхто не збирається хвалити. Виступ тоді був не дуже хороший. Ми всі це бачили. У той момент, звичайно, було багато експертів і людей, які все розуміють у футболі.

Але це пов'язано з тим, що це — просто футбол, це абсолютно нормально, кожен може висловити свою думку. Ми повинні були проковтнути критику і вийти з неї з чесним виступом. Якщо поспостерігати за хлопцями на всіх етапах, то вони сконцентровані і підготовлені, вони роблять все можливе. І результат повертається до них.

Це якийсь проміжний етап того, чого ми хочемо досягти. Усе відбувається крок за кроком. Першою метою було виграти цю групу Ліги націй, і ми цього досягли. Але це все ще частково виконане завдання, тому що головне завдання — кваліфікуватись на чемпіонат світу. Це також було головною причиною, чому я пішов на цей крок, і очолив збірну, і чому я продовжуватиму вірити в цю команду.

Звичайно, я дуже радий бути з командою і ціную той факт, що мені випав такий шанс. Те ж саме стосується й інших хлопців з тренерського штабу. Нелегко швидко познайомитися з усіма гравцями, зрозуміти, наскільки ти можеш на них покластися і яке ти маєш про них уявлення.

Але це не може бути виправданням. Ми пішли на це з розумінням того, що їдемо на чемпіонат Європи, Лігу націй і головна мета — кваліфікація на чемпіонат світу. Це нічого не змінює", — заявив чеський фахівець.

Збірна Чехії в підсумку посіла перше місце в групі B1 і наступного року гратиме в дивізіоні A.