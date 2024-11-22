Ліга націй

Сергій Ребров чекає на справжню битву.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результат сьогоднішнього жеребкування плей-оф за місце в Лізі А циклу-2026/2027, згідно з яким нашій команді випало змагатися з Бельгією.

"Жереб — це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони.

Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-оф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія — це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед», — зауважив Сергій Ребров.

Поєдинки плей-оф заплановано на 20-те та 23 березня 2025 року.