Головний тренер збірної Аргентини U-20 Хав'єр Маскерано найближчим часом стане новим керманичем Інтер Маямі. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.
За інформацією джерела, клуб Девіда Бекема вже готує відповідні документи. Аргентинець підпише довгостроковий контракт.
Маскерано найближчими днями залишить посаду головного тренера збірної Аргентини U-20.