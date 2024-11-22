Інше 22 листопада 2024, 17:07 Маскерано очолить Інтер Маямі — Мерло Аргентинець приєднається до своїх друзів по Барселоні. Маскерано, getty images 22 листопада 2024, 17:07 Головний тренер збірної Аргентини U-20 Хав'єр Маскерано найближчим часом стане новим керманичем Інтер Маямі. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло. За інформацією джерела, клуб Девіда Бекема вже готує відповідні документи. Аргентинець підпише довгостроковий контракт. Маскерано найближчими днями залишить посаду головного тренера збірної Аргентини U-20. Раніше повідомлялося, що Херардо Мартіно залишив посаду головного тренера Інтер Маямі. Люди Хавьер Маскерано Команди Аргентина U-20 Інтер Маямі Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте