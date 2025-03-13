Кіліан Мбаппе повернувся до складу після двох пропущених матчів.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
13 березня 2025, 18:40
Федерація футболу Франції на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на майбутні матчі Ліги націй проти збірної Хорватії.
До списку гравців команди Дідьє Дешама потрапили 24 футболісти, у тому числі нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який пропустив два попередні матчі збірної.
Також зазначимо, що, за словами Дешама, капітаном збірної в найближчих поєдинках буде Мбаппе.
Заявка збірної Франції:
Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Брайс Мамба (Ренн).
Захисники: Джонатан Клаусс (Ніцца), Люка Дінь (Астон Вілла), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жуль Кунде (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).
Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал), Маттео Гендузі (Лаціо), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабьо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).
Нападники: Бредлі Барколя (ПСЖ), Усман Дембеле, Дезіре Дуе (обидва — ПСЖ), Рандаль Коло-Муані (Ювентус), Кілліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).
Нагадаємо, 20 березня Франція зіграє на виїзді проти Хорватії, а 23 березня прийме хорватів вдома.