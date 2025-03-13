Ліга націй

Кіліан Мбаппе повернувся до складу після двох пропущених матчів.

Федерація футболу Франції на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на майбутні матчі Ліги націй проти збірної Хорватії.

До списку гравців команди Дідьє Дешама потрапили 24 футболісти, у тому числі нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який пропустив два попередні матчі збірної.

Також зазначимо, що, за словами Дешама, капітаном збірної в найближчих поєдинках буде Мбаппе.

Заявка збірної Франції:

Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Брайс Мамба (Ренн).

Захисники: Джонатан Клаусс (Ніцца), Люка Дінь (Астон Вілла), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жуль Кунде (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал), Маттео Гендузі (Лаціо), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабьо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).

Нападники: Бредлі Барколя (ПСЖ), Усман Дембеле, Дезіре Дуе (обидва — ПСЖ), Рандаль Коло-Муані (Ювентус), Кілліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Нагадаємо, 20 березня Франція зіграє на виїзді проти Хорватії, а 23 березня прийме хорватів вдома.