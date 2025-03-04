Ліга націй

Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Хорватський футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував заявку національної команди на найближчі матчі 1/4 фіналу Ліги націй проти Франції.

До списку команди Златка Далича потрапили 24 футболісти.

Заявка збірної Хорватії:

Воротарі: Домінік Лівакович (Фенербахче), Івиця Івушич (Пафос), Домінік Котарський (ПАОК).

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Йосип Юранович (Уніон), Дує Чалета-Цар (Ліон), Борна Соса (Торіно), Йосип Шутало (Аякс), Йосип Станішич (Баварія), Марін Понграчич (Фіорентина).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Сучич (Реал Сосьєдад), Мартін Батуріна (Динамо Загреб), Кристіян Якич (Аугсбург), Петар Сучич (Динамо Загреб), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка).

Нападники: Іван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Анте Будімір (Осасуна), Франьо Іванович (Юніон).

Нагадаємо, матчі між збірними Хорватії та Франції відбудуться 20 та 23 березня.

Додамо, що переможець цієї пари стане суперником збірної України у відборі ЧС-2026 разом з Ісландією та Азербайджаном.