Іспанія

Кіліан перевершив досягнення Мішеля Платіні.

Мадридський Реал у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Райо Вальєкано (2:1).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, для якого це був 29 гол у всіх турнірах цього сезону.

За інформацією Stats Foot, Мбаппе став першим французьким гравцем в історії, який зміг забити 29 голів і більше у своєму дебютному сезоні за клуб із топ-4 ліг.

Попередній рекорд належав Мішелю Платіні, який забив 28 голів за "Ювентус" у сезоні-1982/83.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Райо Вальєкано.