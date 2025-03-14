Ліга націй

Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Королівська іспанська футбольна федерація опублікувала заявку збірної Іспанії на матчі Ліги націй проти Нідерландів.

У заявку команди Луїса де ла Фуенте потрапили 27 гравців, у тому числі дебютант національної команди Рауль Асенсіо із мадридського Реалу.

Заявка збірної Іспанії:

Воротарі: Давід Рая (Арсенал), Унаї Сімон (Атлетік), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).

Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі, Іньїго Мартінес (обидва — Барселона), Рауль Асенсіо (Реал), Алекс Грімальдо (Баєр).

Півзахисники: Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Марк Касадо (Барселона), Мікель Меріно (Арсенал), Фабіан Руїс (ПСЖ), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі (Барселона).

Нападники: Ламін Ямал, Ферран Торрес, Дані Ольмо (усі – Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно, Айосе Перес (обидва – Вільярреал), Браян Сарагоса (Осасуна), Саму Омородіон (Порту), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Галатасарай).

Нагадаємо, матчі між збірними Іспанії та Нідерландів пройдуть 20 та 23 березня.