Ліга націй

Кар'єра українця могла піти іншою дорогою.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився про національну команду Бельгії напередодні очної зустрічі. Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Бельгія - сильна збірна. Навіть нема що казати зайвого про них – і так всі все розуміють. Всі футболісти з топ-5 чемпіонатів, всі світові зірки, тому дуже сильна збірна. На мою думку їх сильні сторони це — швидкість на флангах та креатив у центрі поля.

Минулий матч з Бельгією? Згадую мій незабитий момент на останніх хвилинах – це найбільше, що відклалося в голові. Часто його згадую. І часто трапляється відео в тіктоці, інстаграмі. Тому часто згадую, що було б, якби забив у той момент. Може, кар’єра змінилася би трохи.

Де Брюйне? Футболіст світового рівня. Він у кожній грі виходить і робить якусь результативну дію. Просто в нього травма була, і він якраз тільки відновився", — сказав Судаков.

Перший матч між збірними України та Бельгії відбудеться 20-го березня, в іспанській Мурсії.

Раніше став відомий склад збірної України на матчі з Бельгією.