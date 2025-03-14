Ліга націй

Наступного тижня "синьо-жовті" проведуть матчі з Бельгією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився емоціями після збору національної команди на матчі плей-оф Ліги націй з Бельгією.

"Дуже приємно знову повернутися до табору національної збірної після зимової паузи!



В чудових умовах розпочинаємо підготовку до двох матчів плей-оф за вихід до Ліги А в рамках Ліги націй", — написав Ребров в Інстаграм.

20 та 23 березня Україна зіграє з Бельгією в рамках плей-оф за право виступати в еліті Ліги націй.