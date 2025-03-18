Ліга націй

Усе через відсутність виклику певних гравців.

Збірна Франції під час березневої міжнародної перерви проведе матчі-плей-оф Ліги націй УЄФА проти Хорватії.

Головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам перед початком міжнародних зборів оголосив перелік у складі 24 виконавців, які мають працювати на підготовкою до прийдешніх протистоянь.

Серед обраних не зайшлось місця для нападника Ліона Раяна Шеркі та форварда Монако Магнеса Акліуша, що не знайшло порозуміння навість в певних представників французького політичного кола.

Зокрема, колишній член Європейського парламенту і колишній член міської ради Марселя Карім Зерібі звинуватив головного тренера Франції у расизмі щодо гравців алжирського походження, якими є зазначені виконавці.

"Якщо ви не викликаєте цих хлопців і натомість берете гравців, які не в формі, це тому, що з першими у вас є певні проблеми. А що у них обох спільного? Вони всі франко-алжирці.

Я думаю, що Дідьє Дешам — це наш футбольний Бруно Ретайо (Міністр внутрішніх справ Франції з 2024 року). У нього теж проблеми з алжирцями.

Акліуш і Шеркі мають все необхідне, щоб бути викликаними до збірної. Якщо ми не беремо їх і відбираємо гравців, які тільки-но повертаються після травм, значить, відбувається щось інше", — заявив французький політик.

Цікаво, що це вже не перший випадок звинувачення Дешама в расизмі. До цього подібним відзначався нападник аравійського Аль-Іттіхаду Карім Бензема, коли того не викликали на домашнє Євро-2016.

"Він поступився під тиском расистської частини Франції", — заявив тоді французький футболіст.

Бензема тоді знайшов підтримку у відомого в минулому нападника Еріка Кантона: "Бензема і Бен Арфа — два найкращі гравці Франції, і їх не буде на Євро. І, звичайно, Бензема і Бен Арфа мають північноафриканське походження. Отже, дискусія відкрита", — заявив тоді колишній французький виконавець.

Натомість Федерація футболу Франції вже відреагувала на резонансну заяву Зерібі, і заявила, що "звинувачення Дідьє Дешама в расизмі є неприйнятним", а також анонсувала подачу позову до суду за наклеп.

Матчі проти Хорватії для Франції відбуватимуться 20 та 23 березня у Спліті та Парижі відповідно.