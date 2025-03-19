Ліга націй

Найкращому бомбардиру Серії А довелося залишити розташування своєї національної команди.

Центральний нападник Матео Ретегі пропустить майбутні два матчі збірної Італії, передає офіційна сторінка "Скуадри Адзурри" в X.

Вранці 19 березня 25-річний гравець пройшов обстеження на предмет розтягнення м'язів правого стегна. У підсумку, медперсонал виключив можливість участі Ретегі в чвертьфінальних поєдинках із Німеччиною в Лізі націй УЄФА-2024/25, тож йому довелося залишити розташування своєї національної команди.

На рахунку нападника Аталанти шість голів у 18-ти матчах за збірну Італії. Наразі невідомо, чи викличе головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті когось на заміну Матео, тоді як на його місце в старті претендують центрфорварди Мойзе Кін (Фіорентина), Лоренцо Лукка (Удінезе) і Джакомо Распадорі (Наполі).

Нагадаємо, що до розташування італійської збірної нещодавно приєднався одноклубник Ретегі, правий півзахисник Рауль Белланова.

Матч Італія — Німеччина на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані відбудеться 20 березня, тоді як протистояння на БВБ Штадіон у Дортмунді заплановано на 23 березня. У наступному раунді переможцю цієї пари протистоятиме Данія або Португалія.