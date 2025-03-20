Ліга націй

Відповідь Куну.

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа висловився про критику на свою адресу з боку бельгійського голкіпера Куна Кастельса. Його слова наводить Relevo.

"Я розумію, що він незадоволений втратою ролі першого номера в збірній. Кожна людина має право приймати власні рішення.

Він висловлював деяку критику, але я не думаю, що інші члени команди поділяють його думку. Якщо хтось хоче мені щось сказати, я вважаю за краще, щоб вони говорили це мені в обличчя. Ось як на мою думку треба працювати", — заявив Куртуа.

Нагадаємо, перший матч між збірними України та Бельгії в рамках плей-офф Ліги націй відбудеться 20-го березня, в іспанській Мурсії.