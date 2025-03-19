Ліга націй

Бельгійський форвард поділився своїми думками перед грою з Україною.

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку прокоментував перший матч плей-оф Ліги націй проти України.

"Я завжди концентруюсь на тренуваннях, на матчах. Я не дуже люблю спілкуватися. Для мене гра команди – це набагато важливіше, ніж говорити перед камерами, тож я ніколи не приходив на прес-конференції. Але зараз ситуація трохи змінилася, бо треба змінюватись нам усім. Я хочу показати команді приклад – тому зараз перед вами і відповідаю на запитання.

Після поразки від Франції я був дуже засмучений, дуже переживав. Коли мені зателефонували та запропонували повернутися до команди, я не зміг відмовити. Я говорив з кількома гравцями та тренером. Він запропонував новий проект у національній збірній – і я повернувся до команди. Євро у нас позаду, ми не повертатимемося до цього і говоритимемо про ці проблеми, вони були різними – пов'язані як з грою, так і з атмосферою в команді. Але зараз ми сконцентруємось на завтрашньому матчі.

Роль капітана? У мене ніколи не було проблем із капітанством, бо я думаю завжди про команду, а не про себе. Капітанська роль – це нести позитив у команду, принести колективні рішення у команду.

Розмова з Тібо Куртуа? Перед тим, як йому зателефонувати, я вже знав усі деталі, знав усе, що сталося. Все, що відбувається у роздягальні, там і залишиться. Він прийшов, усім роз'яснив, ми дуже добре поговорили.

Дуже багато бельгійських гравців, які мають подвійне громадянство? Переді мною теж стояв цей вибір, бо мій батько грав за збірну Конго, і мені треба було обирати: грати за Конго чи Бельгію. Це все в серці, і коли настає час вибору, ми вже знаємо. Навіть гравці віком 15-16 років, які кажуть, що вони ще не знають – насправді вони всі дуже добре знають. Я поговорю з ними, але вибиратимуть вони", — сказав Лукаку на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія пройде завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.