Ліга націй

Ще одна втрата для "помаранчевих".

Півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх залишив розташування збірної Нідерландів. Про це повідомила прес-служба "помаранчевих".

"Раян Гравенберх залишив тренувальний табір збірної. Півзахисник все ще страждає від травми, отриманої минулими вихідними, яка не дозволить йому грати в матчах проти Іспанії. Бережи себе, Раяне!" — йдеться у заяві прес-служби збірної.

Цього сезону Гравенберх провів 41 матч, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, сьогодні Нідерланди зіграють проти Іспанії у чвертьфіналі Ліги націй. Початок – о 21:45 за Києвом.