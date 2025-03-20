Ліга націй

Наставник нідерландської збірної поділився своїми думками перед грою з Іспанією.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Іспанії.

"Іспанія дуже добре володіє м'ячем, і вони мають півзахисники, які відмінно грають між лініями. Ламін Ямал та Ніко Вільямс на флангах додають їм швидкості.

Іноді потрібно паркувати автобус, але ви цього не бажаєте. Вони хочуть володіти м'ячем на нашій половині поля, а ми хочемо час від часу пресингувати попереду. Буде дуже важливо робити це з високою інтенсивністю", — наводить слова Кумана прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Іспанія відбудеться сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом.