Ліга націй

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками перед грою з Нідерландами.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Нідерландів.

"Наш молодий склад говорить лише про позитивні моменти. У Нідерландів теж дуже молода команда, але вся річ у таланті. Потрібні талант, компетентність, конкурентоспроможність, здібності. А ці футболісти, окрім того, що вони якісні, гарантують блискуче майбутнє.

Ламін дотримується Рамадану і це абсолютно нормально. Він слідує своїм заповідям, своїм правилам, тим самим, яким він слідує у клубі. Дієтологи дають їм рекомендації про те, коли слід вживати воду, і ми з великою повагою ставимося до переконань кожного. Раніше я не стикався з таким, але я сприймаю це нормально.

Мессі – сучасна та легендарна фігура у футболі. Ламін має якості, щоб стати великим футболістом. Мало хто має таку сміливість і таку майстерність. Нам пощастило, що він з нами. Але я завжди пам'ятаю, що йому лише 17 років. Йому ще доведеться пройти довгий шлях. Дасть Бог, ми побачимо легендарного футболіста.

Попереду ми маємо 180 хвилин. Ітимемо від матчу до матчу. Ми завжди хочемо перемагати, і не думаємо, що результат протистояння можна вирішити у Валенсії. Це дуже складний матч. У Європі всі грають на найвищому рівні, і ця гра може бути як фінал.

У нас лише один стиль. Наші гравці мають чіткий профіль: вони хочуть атакувати. Це не означає, що ми маємо формулу успіху, іноді доводиться щось підлаштовувати. Гравці вимагають саме такого стилю. Найбільша чеснота тренера — вміння розкрити найкращі якості гравців.

Ле Норман в порядку і він дуже важливий гравець. Ферран отримав удар в останньому матчі за Барселону. Він має дискомфорт, і ми вирішили дати йому час на відновлення. Ми не збираємось ризикувати. Ми хочемо побачити його у неділю", — наводить слова де ла Фуенте AS.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Іспанія відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.